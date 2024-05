Boeing : ce que l’on sait de la mort du second lanceur d’alerte Joshua Dean à 45 ans

Le lanceur d'alerte Joshua Dean, décédé subitement le 2 mai dernier, accusait notamment Boeing d'ignorer un problème de production chez le 737MAX. Il s'agit du deuxième lanceur d'alerte disparu en deux mois.

Un deuxième lanceur d'alerte ayant averti de dysfonctionnements matériels chez Boeing est décédé en deux mois. Si le premier décès était lié à un suicide, selon les autorités, cette nouvelle mort interroge sa famille. Joshua Dean était un professionnel de l'aéronautique de 45 ans. Vivant dans le Kansas, aux Etats-Unis, il a longtemps travaillé pour la société AeroSystems, qui confectionne des pièces essentielles au fonctionnement des avions (notamment pour les pneus). Entre 2019 et 2023, il travaillait pour la compagnie Spirit Airlines (USA) en tant que contrôleur qualité. Depuis toujours, il était réputé dans son entourage pour mener une vie saine et équilibrée.

Deux maladies détectées

Pourtant, dans le courant du mois d'avril, son état de santé s'est brusquement détérioré. Le 21 avril, il était déjà dans une situation «critique» à en croire un post de sa famille sur les réseaux sociaux. On lui a détecté deux maladies : la grippe B et un Staphylocoque doré. Pendant sa lutte pour combattre ces deux maladies, il a également ressenti des difficultés respiratoires jusqu'à développer une pneumonie. Malgré un changement d'hôpital, la famille de Joshua Dean a assisté à un affaiblissement continu. Les complications s'enchaînant, il a subi un AVC qui l'a privé d'oxygène au niveau des bras et des jambes. Le personnel de soin considérait des amputations.

Le 27 avril, sa sœur, Kristen Dean, a partagé son effroi, toujours sur les réseaux sociaux : «Il est dans un état dont je n'ai jamais entendu parler. Même l'hôpital est de mon avis.» Très rapidement après, la famille au complet déplorait la perte de motivation de Joshua, qui semblait se résigner face à ses souffrances. Après une bronchoscopie, qui visait à laver ses poumons et faciliter sa respiration, Joshua Dean est décédé, le 2 mai dernier.

Une disparition regrettée

La famille de Joshua regrette cette perte tragique et cherche à présent des réponses. «Nous ne savons pas de quoi il est mort. Nous savons qu'il a contracté un certain nombre de virus mais nous devons savoir si quelqu'un lui a fait quelque chose ou s'il est juste devenu malade.»

Brian Knowles, avocat de Joshua Dean et de John Barnett, autre lanceur d'alerte décédé en 2024, juge que «la mort de John est une perte pour la communauté de l'aviation publique».