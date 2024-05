Égypte : un minibus plonge dans le Nil, au moins dix morts, dont neuf adolescentes selon le ministère de la Santé

Un accident de minibus a causé la mort d’au moins dix femmes en plongeant dans le Nil ce mardi 21 mai. Le conducteur a été interpellé après avoir tenté de prendre la fuite.

Un accident tragique. Au moins dix personnes ont perdu la vie mardi 21 mai en Égypte. Un minibus transportant des ouvrières s’est abîmé dans le Nil, au nord du Caire, a indiqué Hossam Abdelghaffar, porte-parole du ministère égyptien de la Santé.

Les victimes sont des femmes

Le ministre égyptien du Travail, Hassan Shehata a indiqué que le minibus transportait des femmes travaillant dans une ferme. Aucune précision n'a été apportée. Le journal d’État al-Ahram a publié une liste des dix morts, dont deux âgées de 13 ans, sept âgées de 16 ans ou moins et une âgée de 40 ans. La plupart des ouvrières blessées sont également des mineures. Selon les chiffres officiels, au moins 1,3 million d'enfants sont engagés dans une forme ou une autre de travail dans le pays le plus peuplé du monde arabe.

Un bilan qui pourrait s’alourdir

«Le bilan est de 10 morts, et il pourrait s'alourdir», a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère de la Santé, Hossam Abdelghaffar. Neuf passagères ont été transportées dans des hôpitaux proches afin d’être soignées, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué. Les villageois ont utilisé de petites embarcations en bois pour retrouver des survivantes et aider les secouristes sur place. Une grue a finalement pu sortir le minibus de l'eau.

Une enquête est en cours

Le minibus est tombé d’un ferry traversant le Nil. Et pour cause, le conducteur n’avait pas tiré le frein à main. L’homme a été interpellé après avoir tenté de prendre la fuite, comme l'explique le journal al-Ahram. Le parquet a ouvert une enquête et ordonné une inspection technique du minibus, selon le média gouvernemental.