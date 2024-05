États-Unis : un moine annonce son changement de sexe avec l’accord d'un évêque

Le 17 mai, frère Christian Matson, un moine catholique originaire du Kentucky, a annoncé à Religion News Service sa transidentité. Une démarche approuvée par son supérieur.

«Ce dimanche, à la Pentecôte 2024, j'ai l'intention de me déclarer publiquement transgenre», a déclaré frère Christian Matson à Religion News Service le vendredi 17 mai. Ce dernier a ajouté qu'il avait obtenu l'autorisation de son évêque, John Stowe, du diocèse de Lexington, dans le Kentucky.

Il serait ainsi le premier religieux à dévoiler sa transidentité. De son côté, l’évêque John Stowe a indiqué à RNS qu’il est difficile d’affirmer que frère Matson soit le premier homme de son statut à franchir le pas.

Cette annonce intervient alors que le Vatican a publié en avril «Dignitas infinita», un document d’une vingtaine de pages, approuvé par le pape François qui expose le point de vue de l'Église catholique sur l’avortement, l’euthanasie ou les personnes transgenres. «Toute intervention de changement de sexe risque, en règle générale, de menacer la dignité unique qu’une personne a reçue dès le moment de la conception», est-il écrit.

Matson approached a canon lawyer to discuss his options and was told that only two aspects of Catholic life were categorically off the table: marriage and the priesthood. https://t.co/ZQSLClb1T1

— RNS (@RNS) May 21, 2024