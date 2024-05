Nigeria : une attaque de villages fait plus de 40 morts selon les habitants, 9 selon les autorités

Zurak et Dakai, deux villages du centre-nord du Nigéria, ont été attaqués, ce lundi 20 mai au soir, par des hommes armés à moto. Alors que les habitants indiquent un bilan d’un quarantaine de morts à la suite de cette attaque, les autorités n’ont compté que 9 personnes tuées.

Des hommes armés à moto ont attaqué, lundi 21 mai au soir, deux villages voisins du centre-nord du Nigeria et tué une quarantaine de personnes, selon des habitants, mais seulement 9 selon les autorités, dans une région secouée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires.

«Des bandits armés à moto ont fait irruption dans le village de Zurak», dans la circonscription de Wase, «tirant des coups de feu et incendiant des maisons», a déclaré mardi par téléphone à l'AFP le commissaire à l'information de l'État du Plateau, Musa Ibrahim Ashoms qui avait d'abord annoncé 40 victimes avant d'en confirmer finalement 9, «pour le moment».

La police de l'Etat du Plateau a annoncé dans un communiqué publié mardi en fin de journée que des criminels ont «attaqué les villages de Zurak et Dakai, tuant neuf personnes et brûlant six maisons».

Selon elle, les attaquants fuyaient une opération lancée par des forces de sécurité pour arrêter des bandits réfugies dans la forêt de Bangalala, où la police dit avoir «neutralisé sept bandits». Mais les résidents des villages attaquées lundi évoquent eux un bilan bien plus lourd.

Les assaillants ont «tiré sur quiconque était dehors»

Un responsable local de la jeunesse, Shafi'i Sambo, a déclaré à l'AFP qu'«au moins 42 personnes» avaient été tuées dans l'attaque de Zurak, situé à la limite de l'Etat du Plateau et de l'Etat de Taraba.

«De 17h à minuit», les assaillants ont «tiré sur quiconque était dehors» et «enlevé des gens», et des villageois «se sont enfuis dans la brousse», a déclaré à l'AFP un autre habitant, Adamu Maikasuwa Saluwe.

Les villageois «ont soudainement été attaqués, tués et leurs biens détruits (...) Il n'y a aucune sécurité, des corps ont été retrouvés et on en cherche encore, au moins 40 personnes sont mortes», a-t-il ajouté.

Les habitants de Zurak, majoritairement musulmans, vivent principalement des activités minières. Cette région est connue pour ses importantes réserves d'étain, de zinc et de plomb, où ont investi des entreprises nigérianes et étrangères.

Les activités minières illégales y sont très répandues, et donnent lieu à de fréquentes tensions et violences intercommunautaires.