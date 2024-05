Quel rôle Amal Clooney a-t-elle joué dans la décision du procureur de la CPI contre Benjamin Netanyahou et les chefs du Hamas ?

L'avocate et militante pour les droits humains, Amal Clooney, a indiqué ce lundi qu'elle faisait partie de l’un des groupes d'experts ayant conseillé le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) dans sa décision de réclamer des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant, et trois dirigeants du Hamas.

Des conclusions «unanimes». Contactée il y a quatre mois par le procureur de la CPI pour intégrer un groupe d’experts, la célèbre avocate Amal Clooney a indiqué dans un message publié sur le site de la «Clooney foundation for justice», fondée avec son mari George Clooney, avoir été chargée d’examiner les preuves de «crimes de guerre» et «crimes contre l’humanité» présumés, à l’encontre de deux ministres israéliens, dont Benjamin Netanyahou et de trois chefs du Hamas, que sont Yahya Sinouar, Ismaïl Haniyeh et Mohammed Deif.

«Nous avons unanimement établi qu'il y a des motifs raisonnables pour penser que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant ont commis des crimes de guerre et contre l'humanité, notamment l'emploi de la famine comme arme de guerre, assassinat, persécution et extermination», a-t-elle écrit.

«Nous avons unanimement établi qu'il y a des motifs raisonnables pour penser que les chefs du Hamas, Yahya Sinouar, Ismaïl Haniyeh et Mohammed Deif ont commis des crimes de guerre et contre l'humanité, notamment prise d'otage, assassinat et crime sexuel», peut-on également lire au sujet des dirigeants du Hamas.

Avocate de renomée mondiale

L’avocate libano-britannique a par ailleurs assuré qu'elle soutenait la demande de mandats d'arrêt réclamée lundi par le procureur Karim Khan, qu’elle a qualifiée d’étape «historique» visant à «faire justice aux victimes d'atrocités en Israël et en Palestine». Dans une déclaration publiée peu après l'annonce de la nouvelle, Karim Khan s'est dit «reconnaissant des conseils» qui lui ont été prodigués par un groupe d'experts, parmi lesquels figurait l'avocate.

Amal Clooney est une avocate de renommée mondiale spécialisée dans les droits de l'homme qui a travaillé sur un certain nombre de conflits internationaux. Elle a notamment représenté des victimes de Daesh dans les trois seuls procès au monde dans lesquels des membres du groupe terroriste ont été reconnus coupables de génocide, et dans cinq autres procès dans lesquels des membres de Daesh ont été reconnus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, selon son profil de conseillère spéciale sur le site web de la CPI.