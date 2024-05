Qui est Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale ?

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a réclamé un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense, et trois dirigeants du Hamas pour des «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité». Applaudi par certains et conspué par d’autres, ce magistrat rompu aux dossiers internationaux pourrait jouer un rôle déterminant dans la gestion du conflit à Gaza. Portrait.

Fort de 30 ans d’expérience, auteur de plusieurs textes majeurs dans son domaine, et ancien conseiller juridique, procureur et avocat spécialiste du droit pénal international, Karim Khan a été élu procureur de la Cour pénale internationale (CPI) le 12 février 2021. Son nom est aujourd’hui sur toutes les lèvres après sa décision de réclamer un mandat d’arrêt contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant et trois dirigeants du Hamas pour «crimes de guerre» et «crimes contre l’humanité».

Né en 1970 en Écosse et diplômé du King's College de Londres, Karim Khan accède au barreau de la capitale britannique comme avocat dès 1992, et sera procureur de la Couronne de 1993 à 1996. Après avoir été conseiller juridique au bureau du procureur des deux tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda entre 1997 et 2000, il travaille au sein de différentes juridictions internationales, alternant entre conseil de la défense et représentant des victimes.

Karim Khan est célèbre pour avoir été l'avocat de l'ancien président libérien Charles Taylor, lors de son procès devant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, ou encore celui de Saif Al-Islam Kadhafi, le fils du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. À l’inverse, il a également représenté les parties civiles lors du procès du tortionnaire cambodgien Douch en 2009 et 2010. Au cours de la décennie suivante il a notamment été sous-secrétaire général de l’ONU, en tant que premier conseiller spécial et chef de l’équipe d'enquêteurs des Nations Unies sur les crimes de Daesh en Irak (2018-2021).

Une élection polémique

L'élection de Karim Khan au poste de procureur de la CPI en 2021, pour un mandat de neuf ans non renouvelable, avait fait couler beaucoup d’encre. Élu avec «seulement» 72 voix sur 123, dont une moitié de suffrages venus des Etats membres africains, le troisième procureur de l'institution internationale depuis sa création en 2002 n'avait pas bénéficié du même consensus que ses deux prédécesseurs, Fatou Bensouda et Luis Moreno Ocampo.

En effet, Karim Khan a été attaqué sur ses liens supposés avec William Ruto, alors qu’il était son avocat lorsque ce dernier, devenu aujourd’hui président du Kenya, était suspecté d’avoir exercé des pressions sur des témoins, jusqu’à faire tuer l’un d’entre eux, pour se faire innocenter des accusations de crimes contre l'humanité portées à son égard. Le rôle du Kenya dans l’accession de Karim Khan avait, de ce fait, été pointée du doigt : certains ont accusé Nairobi d’avoir poussé sa candidature alors qu'il ne figurait pas dans la liste des principaux favoris.

Des dossiers sensibles

Depuis son accession au poste de procureur de la CPI, Karim Khan s'est distingué par sa reprise de plusieurs dossiers sensibles, à l’image de l'enquête sur les crimes commis par les Talibans et Daesh en Afghanistan, mais aussi pour le mandat d’arrêt réclamé et obtenu contre Vladimir Poutine en 2023 pour crimes de guerre, notamment après les exactions russes menées dans la ville ukrainienne de Boutcha. Un acte qui lui a valu d'être placé sur la liste des personnes les plus recherchées en Russie.

Depuis l’attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre dernier, et le début de l'offensive israélienne à Gaza, c’est également lui qui a été chargé de constituer des groupes d’experts, dont l’objectif est de collecter des témoignages et d’examiner les preuves disponibles pour caractériser des responsabilités pénales des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Le 29 octobre dernier, Karim Khan s’est lui-même rendu à Rafah pour réclamer la libération des otages mais aussi rappeler que l'entrave israélienne à l'aide humanitaire pouvait constituer un crime relevant de la compétence de la CPI.

C’est dans ce contexte que, ce lundi 20 mai, Karim Khan a demandé à la CPI la délivrance de mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, mais aussi trois dirigeants du Hamas, Yahya Sinouar, Ismaïl Haniyeh, et Mohammed Deif. Les juges de la CPI doivent désormais décider d'accorder ou non ces mandats d'arrêt, qui seraient dès lors exécutables sur le territoire de chacun des 124 membres de l'instance internationale, et qui pourraient représenter un tournant dans le conflit à Gaza.