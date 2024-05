Turbulences en avion : pourquoi sont-elles de plus en plus fréquentes ?

Une personne est morte et plus de 20 autres ont été blessées dans un avion de Singapore Airlines qui a connu de fortes turbulences, a-t-on appris ce mardi 21 mai. Un cas heureusement rarissime mais qui pourrait devenir plus fréquent alors que plusieurs chercheurs constatent une recrudescence des turbulences.

Des voyages en avion de moins en moins paisibles. Ce mardi, un vol reliant Londres (Angleterre) à Singapour a connu de vives turbulences dans le dernier tiers de son parcours. L'appareil a dû atterrir à Bangkok (Thaïlande), les secousses ayant blessé une vingtaine de personnes et fait un mort. Cet épisode tragique rappelle à quel point les turbulences sont de plus en plus fréquentes et plus violentes.

L'année dernière, une équipe de chercheurs britanniques menés par Paul D. Williams expliquaient cette évolution dans une étude. Pour nous permettre de comprendre, les scientifiques expliquent d'abord que les turbulences proviennent de cisaillements de vents contraires qui se rencontrent à quelques milliers de mètres au-dessus de la surface terrestre. Ces vents, justement, sont eux-mêmes dus aux différences de températures entre les pôles et l'équateur.

Or, la température, du fait du réchauffement, changeant aussi bien aux pôles qu'à l'équateur, les chercheurs ont pu constater que ces vents se croisaient avec toujours plus de force et de manière toujours plus fréquente. Une évolution qui risque de se poursuivre à cause de la dégradation du climat. Surtout, ces turbulences, qui sont précisément appelées «turbulences en atmosphérique claire», sont presque impossible à détecter et anticiper pour les pilotes. En effet, seules les turbulences résultantes de phénomènes météorologiques majeurs (comme les orages) sont prédictibles.

Le continent américain particulièrement concerné

Grâce à cette étude, on peut également constater que la région du monde la plus touchée par les turbulences est le continent nord-américain. Cela s'explique de la même manière : au-dessus des Etats-Unis passe un courant-jet polaire, spécialement fragilisé par le réchauffement climatique. Quand il rencontre les airs plus chauds du sud du pays, cela crée des turbulences. Sur cette zone américaine, on recense une hausse de 55% des turbulences graves (de 17 heures en 1979 à 27 heures en 2020). Les turbulences modérées (+37%) et les légères (+17%) ont aussi connu une hausse.

Au moment de la sortie de son étude, le professeur Paul D. Williams se voulait rassurant : «Personne ne devrait renoncer aux voyages aériens par peur des turbulences, mais il est conseillé de garder sa ceinture de sécurité attachée en tout temps. C'est ce que font les pilotes. C'est presque une garantie de ne pas pâtir même des pires turbulences.»