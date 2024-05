Un mort et plusieurs blessés après de «fortes turbulences» lors d'un vol entre Londres et Singapour

Une personne est morte et plusieurs autres ont été blessées ce mardi après de puissantes turbulences survenues lors d'un vol au départ de Londres et à destination de Singapour.

Parti de Londres lundi, le vol SQ321 opéré par Singapore Airlines a connu de «fortes turbulences» durant son trajet jusqu'à Singapour. Sur les réseaux sociaux, la compagnie aérienne a fait état d'un mort et de plusieurs blessés parmi les 211 passagers et 18 membres d'équipage à bord. L'appareil a été redirigé vers Bangkok, en Thaïlande, ce mardi 21 mai.

«Notre priorité est de fournir toute l'assistance possible à tous les passagers et membres d'équipage à bord de l'avion, a écrit Singapore Airlines. Nous travaillons avec les autorités locales thaïlandaises pour fournir l'assistance médicale nécessaire et envoyons une équipe à Bangkok pour fournir toute assistance supplémentaire requise».

L'atterrissage d'urgence a eu lieu à 15h45, heure locale, et, d'après ABC News, plusieurs personnes indemnes ont pu descendre de l'avion par elles-mêmes. D'autres ont dû être prises en charge immédiatement par l'équipe médicale.

Plusieurs médias thaïlandais ont déclaré que 30 personnes avaient été blessées au cours de ces turbulences. Ce chiffre n'a pour l'instant pas été confirmé par la compagnie aérienne qui a présenté «ses plus sincères condoléances» à la famille du défunt.