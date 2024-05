Australie : les images impressionnantes d'un avion qui plane près des maisons avant de s'écraser (video)

Un avion s'est écrasé, sans faire de blessés, sur la piste d'un aéroport en Australie après avoir rasé de près de nombreuses habitations.

Une frayeur monstrueuse pour deux passagers d’un avion australien. Présents à bord d’un Cessna 210, un pilote et son passager ont frôlé la mort en survolant de très près des habitations situées à proximité de l’aéroport de Bankstown, dans l’Etat de Nouvelles-Galles du Sud.

Sur plusieurs vidéos publiées par la presse locale, on peut apercevoir l’engin, piloté par Jake Swanepoel, en train de survoler de près des maisons de la ville située à l’ouest de Sydney.

#BankstownAirport #Australia This #Cessna210 Pilot makes a great landing on a taxiway given the situation they were in with the engine out. #Aviation pic.twitter.com/Lgb3kgv2dD

— SLCScanner (@SLCScanner) May 26, 2024