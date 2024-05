80 ans du Débarquement : Volodymyr Zelensky assistera aux commémorations en Normandie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va assister aux commémorations du 80e anniversaire du Débarquement allié en France, organisées le jeudi 6 juin en Normandie, selon une annonce faite par le chef de l’Etat Emmanuel Macron ce mardi 28 mai.

Le 6 juin prochain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assistera en Normandie aux commémorations du 80e anniversaire du Débarquement allié en France, a annoncé mardi son homologue français Emmanuel Macron.

«J'aurai l'occasion, lorsque le président Zelensky se rendra en France à l'occasion du D-Day la semaine prochaine, de le recevoir et à ce moment-là de m'exprimer très précisément pour annoncer ce que nous allons faire» pour soutenir l'Ukraine, a déclaré le chef de l’État français lors d'une conférence de presse en Allemagne.

«Je ne ferai pas de commentaire sur ce qui a été des communications non coordonnées et malheureuses», a-t-il ajouté, en réponse à une question sur le possible envoi en Ukraine d'instructeurs militaires français.

Le monde ne doit pas «se lasser»

Cette annonce d’Emmanuel Macron intervient alors que Volodymyr Zelensky a partagé sa peur d’une lassitude de la communauté internationale à l’égard de la guerre en Ukraine à l’occasion d’une conférence de presse à Lisbonne. «Sinon il n'y aura pas de justice (...), sinon le monde sera changé par des gens comme (Vladimir) Poutine», a-t-il martelé.

Toujours depuis l’Allemagne aux côtés du chancelier Olaf Scholz, Emmanuel Macron a déclaré que Kiev doit «neutraliser» les bases militaires d’où la Russie tire ses missiles. «On doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d’où sont tirés les missiles (…) les sites militaires depuis lesquels l’Ukraine est agressée», a assuré le président français.