Cyclone Remal : 38 morts, un million de personnes évacuées... Les terribles images de la catastrophe

Le cyclone Remal a frappé l'Inde et le Bangladesh dimanche soir et lundi. Particulièrement long, il a fait de nombreux dégâts et causé la mort d'au moins 38 personnes.

Villages submergés, toits arrachés, lignes électriques coupées... Le cyclone Remal a durement frappé les côtes de l'Inde et du Bangladesh ce lundi, faisant au moins 38 morts. D'après les autorités, 3,75 millions de personnes ont été touchées au total.

Selon Mohibbur Rahman, ministre bangladais chargé de la gestion des Catastrophes, 35.483 foyers ont été détruits et 115.992 endommagés. 240 millimètres de pluie ont été relevés dans les rues de Chittagong, la deuxième plus grande ville du Bangladesh, et plus de 12,5 millions de personnes ont été privées d'électricité.

La situation a été particulièrement difficile sur les côtes, notamment à Manpura, dans le district bangladais de Bhola, où une importante digue a été endommagée par les puissantes vagues et les pluies. Au moins 800.000 habitants ont fui la côte du pays pour se mettre à l'abri.

© REUTERS/Mohammad Ponir Hossain ©REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

En Inde voisine, au moins 12 ouvriers sont décédés dans l'effondrement d'une carrière de pierres, provoqué par les pluies torrentielles. Plus de 150.000 personnes se sont retranchées loin de la mer, quittant la région forestière des Sundarbans où le Gange, le Brahmapoutre et le Meghna se jettent dans le Golfe du Bengale.

Là aussi plusieurs digues ont été détruites et des milliers d'arbres ont été déracinés. Au plus fort du passage du cyclone la vitesse du vent a atteint jusqu'à 111 km/h, d'après le service de météorologie bangladais. Remal s'est ensuite transformé en tempête, mais les vents et la pluie ont continué de balayer la côte.

©Munir Uz Zaman / AFP ©Munir Uz Zaman / AFP

D'une durée de 36 heures, le cyclone a été l'un des plus longs jamais vécu par le Bangladesh. Le dernier record remontait à 2009, avec le cyclone Aila qui avait duré environ 34 heures. Remal s'est également formé en un temps record, en seulement trois jours alors qu'habituellement «cela prend sept à huit jours», explique Azizur Rahman, directeur du Département météorologique du Bangladesh.

Selon lui, le changement climatique est responsable de ces changements mais aussi de la fréquence en hausse des cyclones dans la région. Ces dernières décennies, leur nombre a augmenté, passant d'un à trois par an.