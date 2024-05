Etats-Unis : un homme meurt après avoir sauté du pont du plus grand navire de croisière au monde

Un passager du «Icon Of The Seas» de la compagnie Royal Caribbean a perdu la vie après être passé par-dessus bord selon un garde-côtes. L’incident se serait déroulé lors d’un voyage reliant la Floride au Honduras. Aucun détail sur les raisons de ce geste n’a été évoqué.

«Il a été déclaré décédé», a indiqué un garde-côtes ayant participé au sauvetage. Alors qu’il débutait son premier jour de croisière, un homme est tombé du haut du pont du «Icon Of The Seas» de la compagnie Royal Caribbean. Le paquebot qui transportait 7.600 passagers et 2.350 membres d’équipage venait de partir de Floride pour se rendre au Honduras en sept nuits.

«Le navire de croisière a déployé l'un de ses bateaux de sauvetage, a localisé l'homme et l'a ramené à bord», ont déclaré les garde-côtes. Le voyageur «a été déclaré décédé», ont-ils ajouté.

D’après le media CruiseHive, les faits se seraient déroulés alors que le bateau se trouvait à plus de 480 kilomètres des côtes américaines. La course du navire a dû être interrompue pendant environ deux heures afin que l’homme - dont l’identité n’a pas été révélée - soit ramené à bord.

Selon les médias locaux, la chute n’aurait pas immédiatement provoqué la mort de la victime qui a succombé à ses blessures une fois remorquée sur le pont. Les autorités n’ont pas dévoilé les raisons qui l’ont poussé à sauter du bateau.

Les voyageurs sous le choc

De nombreux passagers ont partagé des vidéos de la mission de sauvetage sur les réseaux sociaux, certains se déclarant choqués que le passager ait été retrouvé vivant.

Passenger overboard from the world's largest cruise ship Icon of the Seas pic.twitter.com/7zP2JaDLpT — Crew Center (@CrewCenter) May 27, 2024

D'autres ont partagé des séquences montrant les bateaux de sauvetage s'éloignant du navire de croisière pour récupérer la victime.

La démesure à son paroxysme. «L'Icon of the Seas» est aujourd’hui considéré comme le plus grand navire de croisière au monde. Inauguré en janvier dernier, il mesure environ 366 mètres de long, dépassant la taille de la tour Eiffel.

Le paquebot dispose aussi du plus grand parc aquatique en mer avec ses sept piscines et offre un assortiment de 40 restaurants et lieux de loisirs à son bord.