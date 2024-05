Etats-Unis : un ours attaque un adolescent handicapé en train de regarder la télévision dans sa cabane

Un adolescent handicapé de 15 ans a été blessé par un ours noir, alors qu’il se détendait devant la télévision dans sa cabane, aux États-Unis, le 23 mai dernier. Le jeune homme s’en est sorti avec plusieurs blessures.

Comment pourrait-on prévoir une scène pareille ? C’est la question qui trotte dans la tête de la mère d’un garçon de 15 ans, attaqué par un ours noir alors qu’il se trouvait dans sa cabane après une journée de pêche. «Jamais dans nos cauchemars les plus fous, nous n’aurions pensé qu’un ours viendrait à la maison», a-t-elle déclaré au média britannique The Guardian.

L’attaque est survenue le jeudi 23 mai dernier à Blue River Road, en Arizona, aux États-Unis. L’adolescent, souffrant d’un trouble neurologique qui l’empêche de bouger, se détendait devant des vidéos YouTube sur sa télévision, lorsqu’un ours noir a fait irruption dans la pièce, par la porte d’entrée restée ouverte.

Ne pouvant partir, le garçon s’est mis à hurler pour alerter sa famille. Son frère et ses parents qui se trouvaient dans la cabane voisine ont alors accouru jusqu’à lui et se sont trouvés interloqués par la scène qui se déroulait devant leurs yeux. Ils sont ensuite parvenus à distraire l’animal pour qu’il s’échappe.

Le pire a été évité

L’adolescent s’en est donc sorti avec des blessures au bras et au visage. Il a été soigné dans un hôpital local et a reçu un vaccin antirabique, et sa mère a déclaré qu’il devrait se rétablir complètement. «C’est grâce à la réaction rapide de son frère» que le pire a pu être évité, a-t-elle expliqué à NBC News.

Teen recovering after bear attack in eastern Arizona cabin, mother says https://t.co/77WTl7v1tS pic.twitter.com/QKC8doQExU — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) May 26, 2024

Des agents de la faune (Arizona Game and Fish Department) ont rapidement été alertés et sont parvenus à retrouver l’ours et à l’abattre. Il s’agissait selon eux d’un mâle âgé de trois ans.

Quels comportements adopter en cas d'attaque ?

Cette attaque est la 16e enregistrée dans l’Arizona depuis 1990. Deux d’entre elles ont été mortelles. Le décès le plus récent s’est produit l’année dernière, à Prescott, où un homme de 66 ans a été attaqué alors qu’il construisait une cabane dans une zone boisée.

En cas d’attaque, les autorités ont rappelé quelques comportements à adopter. Selon eux, il est déconseillé de s’enfuir, mais plutôt de reculer lentement, tout en gardant un contact visuel avec l’ours et en se grandissant avec ses bras levés. Il est aussi recommandé de lancer des objets ou de crier après l’animal.