Foudre : un éleveur meurt sur le coup ainsi que 34 de ses vaches

Un éleveur du Colorado est mort le week-end dernier après avoir été foudroyé alors qu'il nourrissait ses bêtes dans un champ. Selon les autorités américaines, sur une centaine de vaches, 34 d'entre-elles ont également été mortellement frappées par la foudre.

Emportés par la foudre. Mike Morgan, éleveur américain de la ville de Rand (Colorado) a été foudroyé à mort ce week-end alors qu'il était dans un pâturage avec ses bêtes.

D'après les informations de nos confrères du New York Post, trente-quatre vaches de son troupeau ne se sont jamais relevé du champ sur lequel l'éclair s'est abattu.

