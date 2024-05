Israël-Hamas : après son exclusion pour 15 jours de l'Assemblée, Sébastien Delogu s'affiche hilare avec Louis Boyard dansant dans Paris (vidéo)

Les députés LFI Sébastien Delogu et Louis Boyard ont été aperçus, ce mardi soir à Paris, en train de danser et rigoler lors du «Manifestival» organisé par le parti de gauche radicale. Une scène qui contraste fortement avec les vives tensions vécues à l'Assemblée plus tôt.

Des images qui risquent d'être commentées. Ce mardi soir, un important rassemblement en soutien à la Palestine a été organisé à Paris. Présents dans le cortège, les députés LFI Louis Boyard et Sébastien Delogu, qui a brandi un drapeau palestinien dans l’Assemblée nationale dans l'après-midi, sont ensuite allés à la «Manifestival» (événement organisé par LFI) où ils ont été filmés riant et dansant sur une scène.

Une scène qui tranche avec les tensions survenues quelques heures plus tôt dans l'Hémicycle. Pour son geste qui a déclenché une polémique, le député marseillais a, en effet, été «rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal avec saisine du bureau», mais a également été exclu de l’Assemblée nationale pour une durée de quinze jours.

"Manifestival" de LFI sur le canal Saint-Martin avec un DJ, @LouisBoyard et @sebastiendelogu, fraîchement exclu de l'Assemblée nationale pour avoir brandi un drapeau palestinien et accueilli sous un tonnerre d'applaudissements pic.twitter.com/YDnCFMEwLp — Léo Mouren (@leomouren) May 28, 2024

D'après ces images massivement relayées sur les réseaux sociaux, Sébastien Delogu n’a donc pas semblé particulièrement éprouvé par la sentence prononcée à son encontre.

Il a, par ailleurs, adressé un message très clair sur à Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, sur son compte X, en postant une image de lui brandissant à nouveau le drapeau palestinien, entouré de manifestants dans la rue. Un cliché accompagné d'un simple «bisous» en légende.