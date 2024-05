Affaire Harvey Weinstein : vers un nouveau procès à New York ?

Après l’annulation d'une de ses condamnations pour viol, Harvey Weinstein est de retour ce mercredi 29 mai devant la justice américaine pour une nouvelle audience de procédure. Les procureurs demandent que l’ancien producteur de cinéma soit jugé en septembre prochain.

Une décision qui avait fait grand bruit. Harvey Weinstein aura de nouveau rendez-vous au tribunal de New York ce mercredi 29 mai dans le cadre d’une audience de procédure. Cette convocation intervient plus d'un mois après l’annulation d'une de ses condamnations pour viol et agression sexuelle par une cour d'appel.

Le 1er mai dernier, l’ancien producteur de cinéma - qui purge une peine de 16 ans de prison à Los Angeles pour une autre condamnation remontant à 2023 - a comparu à New York. Le bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a affirmé sa détermination à rejuger le prévenu.

Lors de cette audience, les procureurs ont demandé un nouveau procès dès le mois de septembre. Le juge Curtis Farber a déclaré que ce dernier aurait lieu après la fête du travail. Pour rappel, les salariés américains et canadiens chôment chaque premier lundi de septembre.

«Nous croyons en ce dossier»

«Nous croyons en ce dossier, c'est pourquoi Jessica Mann est ici aujourd'hui», a assuré la procureure du parquet de Manhattan, Nicole Blumberg le 1er mai dernier. «Nous avons toutes les raisons de croire que l'accusé sera de nouveau reconnu coupable» lors d'un second procès a-t-elle ajouté.

En effet, l’annulation de la condamnation d’Harvey Weinstein avait été vécue comme «un nouveau traumatisme» pour Jessica Mann ainsi que pour les victimes de l’ex magnat d’Hollywood.

Ce dernier est accusé de viols et d’agressions sexuelles par plus d’une centaine de femmes. Les révélations sur son comportement avaient déclenché le mouvement #metoo en 2017 à l’échelle internationale.