Corée du Nord : 150 ballons remplis de déchets et de tracts envoyés vers la Corée du Sud

La Corée du Nord aurait envoyé plus de 150 ballons en direction de la Corée du Sud, s’écrasant dans les provinces frontalières. À l’intérieur, ces ballons sembleraient transporter «des déchets», « du fumier» et «des tracts de propagande».

Les résidents de la Corée du Sud sont avisés de rester à l’intérieur et de ne pas toucher aux sacs. En effet, la Corée du Nord aurait envoyé plus de 150 ballons en direction des régions frontalières, affirme l’agence de presse Yonhap. Attachés aux ballons, l’armée aurait retrouvé des «ordures et déchets», dont «des bouteilles en plastique, des piles électriques, des bouts de chaussures» et surtout, du «fumier». Selon certains témoignages, une «odeur distinctive» d’excréments d'animaux émanerait des sacs.

D'après l’état-major interarmées sud-coréen, des «objets non identifiés, considérés comme des tracts de propagande» venant de Corée du Nord, auraient également été retrouvés dans la zone frontalière de Gyeonggi-Gangwon.

Ces sacs auraient atteint la province de Gyeongsang, au sud de la péninsule sud-coréenne. D’autres ballons seraient encore dans les airs.

Une menace mise à exécution

«Ces actes de la Corée du Nord violent clairement les lois internationales et menacent sérieusement la sécurité de notre peuple», a affirmé l’armée sud-coréenne ce mercredi. «Nous mettons en garde la Corée du Nord et demandons qu’ils arrêtent ces actes inhumains et vulgaires.»

Dimanche dernier, Kim Kang-il, le vice-ministre nord-coréen de la Défense avait affirmé que le pays comptait répondre à l’envoi des tracts anti-Pyongyang depuis la Corée du Sud. «Des déchets et saletés seront bientôt éparpillés sur les zones frontalières», avait ajouté Kim.

L’activisme par les ballons

Depuis plusieurs années, des activistes sud-coréens envoient en effet des ballons en direction de la Corée du Nord. Plus tôt ce mois-ci, des activistes affirment avoir utilisé des ballons transportant des tracts critiquant le régime de Kim Jong-un. Selon eux, ces ballons ont aussi acheminé des clés USB contenant des chansons de K-Pop, normalement interditent en Corée du Nord.

En décembre 2020, le parlement de Séoul avait pourtant passé un texte interdisant l’envoi des tracts anti-Pyongyang. Cette décision avait été vivement critiquée.