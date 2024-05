Deux soldats israéliens tués dans une «attaque à la voiture bélier» en Cisjordanie

Deux soldats israéliens, âgés de 20 ans, ont été tués dans une «attaque à la voiture bélier» en Cisjordanie ce mercredi.

Deux soldats âgés de 20 ans, Eliya Hilel et Diego Shvisha Harsaj, membres de la brigade Kfir de l'armée israélienne ont été tués tard mercredi soir dans une «attaque à la voiture bélier» près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué l'armée israélienne.

Selon les médias israéliens, l'armée a mené dans la foulée une chasse à l'homme pour tenter de localiser l'auteur de cette attaque présumée qui survient sur fond de guerre entre Israël et les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque du mouvement terroriste islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre.

