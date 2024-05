Etats-Unis : des cadavres de grillons mormons font déraper les voitures et provoquent des accidents en série

Aux Etats-Unis, le shérif du comté d'Eureka, dans le Nevada, a mis en garde les automobilistes contre l'invasion de grillons mormons, qui a déjà causé plusieurs accidents

Si la population de grillons mormons a diminué ces dernières années dans la plupart des régions du Nevada, aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas dans le comté d'Eureka.

Samedi 25 mai, ces insectes étaient tellement nombreux sur l'Interstate (l'autoroute interétatique, ndlr) qu'ils ont causé plusieurs accidents.

D'après CBS News, ces animaux sont semblables à de grosses sauterelles et sont connus dans certaines parties de l'ouest des Etats-Unis pour apparaître en nuées massives, jusqu'à recouvrir toute une portion de route. On les appelle «grillons mormons» depuis le milieu du 19e siècle, lorsqu'une de leurs migrations a conduit à l'invasion et la destruction des récoltes de communautés mormones vivant dans l'Utah.

Lorsqu'ils sont écrasés, notamment par des véhicules, les grillons mormons laissent derrière eux une «boue» qui rend les routes «extrêmement glissantes» et «les distances d'arrêt imprévisibles», selon le bureau du shérif du comté d'Eureka. Samedi ce phénomène, associé à la pluie, a causé de «multiples accidents».

