Etats-Unis : un jeune homme survit à une chute de 122 mètres en pleine randonnée

Un jeune homme de 19 ans a miraculeusement survécu à une chute de 122 mètres, samedi 25 mai dans l’Etat américain de Washington, en pleine randonnée. Il n’a subi que des blessures mineures.

Incroyablement chanceux. Samedi 25 mai, un jeune homme âgé de 19 ans a glissé alors qu’il se faisait une randonnée sous le High Steel Bridge de l’Etat de Washington, l’un des plus hauts ponts ferroviaires des Etats-Unis.

Le jeune homme a ensuite chuté de 122 mètres, le long d’un canyon, avant d’atterrir dans la rivière en contrebas. Selon le chef des pompiers, Matthew Wealander, la victime «marchait dans un ravin que beaucoup de gens empruntent et qui est devenu une sorte de sentier». «Ce n’est pas un sentier. C’est un ravin, c’est trop rapide», a-t-il précisé.

Le jeune homme a été récupéré à l'issue d’une opération de sauvetage ayant duré deux longues heures, selon SkyNews. Durant celle-ci, les pompiers ont dû utiliser une corde et à un harnais pour escalader le pont.

Chanceux, le jeune randonneur n'a subi que des blessures mineures. Les photos du sauvetage ont été diffusées sur le réseau social Facebook.

D’après Tim Ripp, caporal du bureau du shérif local, 5 à 7 personnes tombent du High Steel Bridge chaque année, et la majorité d’entre elles fait une chute mortelle, et ce malgré les panneaux d’avertissement installés indiquant que «le pont est escarpé, glissant et dangereux».