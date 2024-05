Israël-Hamas : Paris, Londres, Bologne... Les différentes manifestations à travers l'Europe après les frappes à Rafah

Pour la 2e journée consécutive, des milliers de personnes se sont rassemblés à Paris, ce mardi 28 mai, pour protester contre les bombardements israéliens sur Rafah. Dans le même temps, d’autres manifestations ont eu lieu dans d’autres pays européens, notamment en Angleterre ou encore en Italie.

Trois jours après la frappe à Rafah, dont Israël a affirmé que ses munitions utilisées ne pouvaient pas avoir «à elles seules» provoquer l’incendie ayant coûté la vie à plusieurs personnes, les manifestations dans l’Hexagone se sont poursuivies durant la journée du mardi 28 mai.

À Paris, selon le comptage de la préfecture de police, jusqu’à 4.500 personnes étaient réunies place de la République, entre le 3e, 10e et 11e arrondissement de la capitale, pour protester contre les bombardements israéliens sur Rafah.

Lors du rassemblement, des chants hostiles à Israël et au président de la République Emmanuel Macron ont été entendus, comme «Israël assassin, Macron complice» ou encore «Israël assassine les enfants de Palestine».

Comme lors de la soirée du lundi 27 mai, cette 2e journée de manifestation a été marquée par des tensions et la circulation du périphérique parisien a été bloquée, pendant quelques minutes, par des dizaines de personnes nécessitant l’intervention de la Brav-M.

Après le rassemblement, les manifestants se sont dispersés en cortèges sauvages dans les rues de la capitale jusqu’à tard dans la nuit, parfois sous les gaz lacrymogènes des forces de l’ordre.

Néanmoins, outre la France, des manifestations pro-palestiniennes dans d’autres pays européens, à l’instar de Londres. Dans la capitale anglaise, plus de 10.000 personnes se sont rassemblées en direction de la résidence du Premier ministre britannique Rishi Sunak, selon l’association pro-palestinienne Palestine Solidarity Campaign (PSC) qui appelle à un «cessez-le-feu immédiat».

10,000+ people at Downing Street now for Palestine as Israel continues its brutal attack on Rafah.





Our govt and the Labour leadership have provided support for Israel as it commits genocide. They have blood on their hands. They must call for a #CeasefireNOW and #StopArmingIsrael pic.twitter.com/ziCnwUx0Go

— PSC (@PSCupdates) May 28, 2024