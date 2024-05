Japon : un robot bat le record du monde de Rubik’s cube

Tokui, le robot de l’entreprise Mitsubishi Electronic, est entré au Guinness des records. Il a résolu un Rubik’s cube en seulement 0,305 seconde, établissant un nouveau temps mondial.

Il ne fallait pas cligner des yeux. Il a fallu seulement 0,305 seconde au robot de l’entreprise japonaise Mitsubishi Electric pour résoudre un Rubik’s cube. Surnommé Tokui, le robot a battu l'ancien record d’une autre machine, construite par le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Détenu par l’institut américain depuis 2018, le record était alors de 0,38 seconde. Le temps de Tokui a été officiellement enregistré et filmé par le Guinness des records.

Ce n’était pas la première fois que le robot japonais tentait de battre ce record. En effet, pendant son premier essai, les mouvements de Tokui auraient été trop rapides pour le cube, qui se serait bloqué.

