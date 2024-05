Manhattanhenge : quel est ce phénomène solaire spectaculaire visible en ce moment à New York ?

Un magnifique spectacle se déroule ce mercredi 29 mai dans les rues de New York, le Manhattanhenge, autrement dit un phénomène astronomique qui laisse entrevoir le coucher du soleil entre les gratte-ciel. Cela se produit généralement deux fois par an et provoque l’émerveillement des passants.

Il existe de nombreux endroits où admirer un beau coucher de soleil, mais le Manhattanhenge à New York est unique en son genre. Ne se produisant pas plus de deux fois par an, ce phénomène astronomique est particulièrement populaire dans la ville et ce mercredi 29 mai, les passants pourront donc l’admirer.

Il s’agit, plus précisément, de la position du soleil lorsqu’il se couche sur les rues est-ouest du quartier de Manhattan. Se fondant parfaitement entre les gratte-ciel, le soleil semble être encadré par les bâtiments et laisse alors passer une magnifique lumière que les New-Yorkais adorent capturer, arrêtant même la circulation pour n’en louper aucune miette.

Ce phénomène est devenu populaire en 2002, lorsque l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson a attiré l’attention de cette particularité astronomique, comme l’a expliqué le site newyorkcity.fr.

Un phénomène dépendant du solstice d’été

Le Manhattanhenge se produit environ 21 jours avant et après le solstice d’été. Pour rappel, il s’agit du jour où le soleil monte le plus haut et éclaire pendant une durée maximale, autrement dit, cela correspond au jour le plus long de l’année. Ainsi, ce phénomène se produit généralement entre le 30 mai et le 12 juillet, mais cette année, celui-ci est tombé avec une légère avance.

Aussi, il existe de nombreux endroits où admirer ce coucher de soleil spectaculaire. Selon le site spécialisé, il est possible d’aller jusqu’à la «14th Street» au sud et «Washington Heights» au nord, ou encore les larges rues avec la vue sur le New Jersey à travers la rivière Hudson.

Mais en cas de passage à New York en dehors de cette fameuse journée, il est tout à fait possible d’observer de magnifiques couchers de soleil, notamment sur le «Top of the Rock». Un endroit considéré comme ayant l’une des plus belles vues sur la ville.