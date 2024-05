«On n'est pas au Met Gala ici» : la Première dame du Nigeria agacée par les tenues de Meghan Markle

Les tenues portées par Meghan Markle au cours de sa visite au Nigeria n’ont pas semblé plaire à Oluremi Tinubu, épouse du président. Celle-ci les a vivement critiquées au cours d’une prise de parole le dimanche 26 mai, lui reprochant de ne pas avoir respecté la culture du pays.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’est pas passée inaperçue au cours de sa visite au Nigeria en début de mois. Meghan Markle avait été vivement critiquée par la presse britannique en raison de ses tenues jugées inappropriées pour le pays. L’épouse du prince Harry effectuait un déplacement dans le cadre de discussions autour des Invictus Game et de ses engagements humanitaires.

Elle s’était notamment affichée avec des tenues dont le coût total a été estimé à environ 140.000 euros, selon le quotidien britannique The Mirror. Un comportement qui a de quoi indigner lorsque l’on sait que la moitié de la population du Nigeria vit sous le seuil de pauvreté.

Mais la Première dame, Oluremi Tinubu a majoritairement été choquée par des vêtements de Meghan Markle qui laissaient apparaître certaines parties de sa peau. Elle n’a pas manqué de souligner ce comportement inapproprié selon elle, lors d’un discours prononcé à l’occasion de l’évènement nommé «Célébrons les mères de notre nation».

