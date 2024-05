Un père de famille tue d'un coup de poing un homme qui avait fait des avances sexuelles à sa fille de 15 ans

Accusé d’avoir tué d'un coup de poing un homme de 36 ans qu’il aurait vu faire des avances sexuelles à sa fille de 15 ans, un père de famille britannique a été arrêté en Thaïlande lundi 27 mai.

Sa colère l'a conduit à commettre l'irréparable. Policiers et services de secours sont intervenus à Pattaya (Thaïlande) dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 mai, après la mort d’un homme de 36 ans, tué d'un coup de poing, a révélé le Sun ce mardi 28 mai.

Alors que l’auteur du coup mortel participait avec sa fille de 15 ans à une soirée piscine dans une villa de cette ville réputée pour être un lieu de fête, il aurait vu la victime faire des avances sexuelles à son enfant.

Furieux, le père de 34 ans a ainsi assené un coup violent au visage de l'homme en question, qui est tombé la tête la première sur le sol.

