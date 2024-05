Donald Trump contre Stormy Daniels : l'ex-président des Etats-Unis déclaré coupable des 34 chefs d'accusation

Le procès pénal de Donald Trump dans l’affaire Stormy Daniels touche à sa fin. L'ex-président des Etats-Unis a été déclaré coupable de l'ensemble des 34 chefs d'accusation à l'issue des débats à New York, ce jeudi 30 mai.

Il est resté stoïque, les épaules basses, dans la salle d'audience après la lecture du verdict. Donald Trump a été déclaré ce jeudi coupable de l'ensemble des 34 chefs d'accusation à son procès pénal à New York.

Après six semaines de procès où il a été question de sexe, d'argent, et de conquête du pouvoir, les jurés, sept hommes et cinq femmes, devaient répondre à une seule question, et à l'unanimité : Donald Trump s'est-il rendu coupable de 34 falsifications de documents comptables pour dissimuler un paiement de 130.000 dollars à l'actrice de films X Stormy Daniels, destiné à lui éviter un scandale sexuel à la toute fin de sa campagne présidentielle de 2016 ?

Ce faisant, le juge a déclaré aux jurés : «vous avez accordé à cette affaire l'attention qu'elle méritait.»

Reconnu coupable, Donald Trump a dénoncé un procès «truqué», et une «honte». Ce dernier a ajouté que le «vrai verdict» sera le 5 novembre, jour de l'élection américaine. Dans les faits, sa peine sera fixée le 11 juillet prochain.

De son côté, son avocat, Todd Blanche, a fait savoir sur CNN qu'il comptait faire appel du verdict dès qu'il le pourrait : «A New York, la procédure dit : il y a le prononcé de la peine. Ensuite nous ferons appel».