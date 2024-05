États-Unis : un homme privé de permis assiste à son jugement par Zoom... au volant d’une voiture 

Dans le Michigan, un homme privé de permis s’est présenté à son jugement par Zoom. Ce dernier était alors au volant d’une voiture. Le juge a exigé son incarcération.

Plus c’est gros, plus ça passe. Sous les yeux d’un juge médusé, un homme qui avait vu son permis suspendu a eu le culot d’assister à son jugement au volant d’une voiture.

Visiblement pas en mesure d’être physiquement présent, l’homme s’est connecté sur la plate-forme Zoom pour assister à son jugement. On l'aperçoit sur les images, lunettes de soleil sur le nez, paisiblement en train de conduire une voiture.

A district judge in Michigan was shocked when a man with a suspended driver's license joined a court Zoom call while driving a car. At one point the judge says, "I don't even know why he would do that." pic.twitter.com/XlzdNFnfUx

— CBS News (@CBSNews) May 29, 2024