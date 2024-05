Europol : quatre arrestations dans une vaste opération mondiale contre des logiciels malveillants

À l’heure où une opération d’ampleur inédite, baptisée Endgame, a permis de mettre hors service plus de 100 serveurs informatiques utilisés par des cybercriminels, Europol a annoncé l’arrestation de quatre personnes ce jeudi 30 mai.

Quatre personnes ont été arrêtées et plus de 100 serveurs ont été mis hors ligne lors de «la plus grande opération jamais réalisée» contre des logiciels malveillants particulièrement agressifs jouant un rôle majeur dans le déploiement de rançongiciels, a annoncé Europol ce jeudi 30 mai.

Baptisée «Endgame», cette vaste opération internationale a eu «un impact mondial sur l'écosystème des -droppers-», a déclaré Europol, faisant référence à un type de logiciel utilisé pour insérer d'autres maliciels dans un système cible.

