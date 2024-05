Israël-Hamas : pourquoi la pastèque est-elle devenue un symbole de soutien pro-Palestinien ?

Depuis l'attaque terroriste du 7 octobre et la riposte terrestre d'Israël sur Gaza, de nombreux internautes utilisent l’émoji pastèque pour exprimer leur soutien avec le peuple palestinien. Mais d'où vient ce symbole et que signifie-t-il exactement ?

Une portée symbolique. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la pastèque est partout. Dans les manifestations ou sur les réseaux sociaux, le symbole de la pastèque est largement utilisé pour affirmer un soutien envers le peuple palestinien.

Tirant son origine de la guerre des Six-Jours en 1967, et popularisé pendant la première Intifada, ce symbole est de plus en visible depuis le récent bombardement de Rafah, dans la bande de Gaza.

Alors que l’origine du conflit israélo-palestinien remonte aux années 1950, peu après la création de l’État d’Israël, l’année 1967 a été charnière dans la mémoire des Palestiniens. Pendant la guerre des Six-Jours, menée du 5 au 10 juin de la même année, l’État hébreu a considérablement agrandi son territoire en annexant plusieurs régions (Gaza, Cisjordanie, Sinaï et une partie du Golan), ce qui a été vécu comme un traumatisme par de nombreux Palestiniens.

Les couleurs du drapeau palestinien

Dans la foulée de cette annexion, le fort mouvement de contestation qui est apparu en Palestine a été immédiatement réprimé par Israël. Plusieurs mesures ont ainsi été prises, comme la prohibition de l'affichage du drapeau palestinien dans l'espace public. Pour contester cette interdiction, les Palestiniens ont commencé à brandir des pastèques fendues dans les rues. Et pour cause, en raison de sa chair rouge, de ses pépins noirs et de sa peau blanche et verte, une fois coupée, la pastèque laisse apparaitre les quatre couleurs du drapeau palestinien.

Malgré son utilisation antérieure, le fruit rouge et vert ne devient officiellement un symbole d’espoir et de résistance que dans les années 1980. Historiquement, et en plus du fait de sa couleur, le choix de ce symbole est lié à la souveraineté alimentaire des territoires annexés.

Durant la première Intifada (1987-1993), le gouvernement israélien a interdit aux agriculteurs palestiniens de planter plusieurs types d'aliments, dont des pastèques. Les Palestiniens ont donc choisi d’arborer des pastèques en signe de résistance et pour braver les interdictions et autres restrictions.

Nouvelle interdiction en 2023

Depuis, la question du drapeau palestinien n’a eu de cesse d’évoluer dans le temps. En 1993, il est de nouveau reconnu comme associé à l’Autorité palestinienne, après la signature des accords d’Oslo, et son utilisation est de nouveau autorisée. Mais en janvier 2023, le ministre de la Sécurité nationale israélien, Itamar Ben-Gvir, a une nouvelle fois ordonné l’interdiction du drapeau palestinien dans les lieux publics. Il a notamment déclaré sur X que celui-ci montrait «une identification avec une organisation terroriste dans la sphère publique».

Après le 7 octobre 2023, alors que le Proche-Orient s’est de nouveau embrasé, la question du drapeau palestinien est revenue sur la table, et son utilisation a été fortement contestée par plusieurs personnalités politiques. L'ex-ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, Suella Braverman, a notamment déclaré dans un communiqué, il y a deux semaines, que «brandir un drapeau palestinien ou scander des slogans pro-palestiniens, pourrait constituer un délit criminel».

En France, le député de la France insoumise, Sébastien Delogu, a brandi un drapeau palestinien au sein de l’Assemblée nationale et s’est vu infliger la sanction maximale prévue à cet effet, à savoir une exclusion temporaire de quinze jours et la suspension de la moitié de ses indemnités parlementaires pendant deux mois.

«All eyes on Rafah»

Aujourd’hui, notamment après le bombardement mortel d'un camp de réfugiés à Rafah survenu le dimanche 26 mai, les campagnes sur les réseaux, à l’image du «All eyes on Rafah» ont fleuri sur internet et l’usage de la pastèque a fait son grand retour. Selon le Times, ce fruit a l’avantage d’envoyer «un message pacifique, amical et universel et appelle à voir le conflit en Palestine au-delà des questions de religion et d’identité nationale».

Toutefois, comme pour d’autres mouvements militants qui utilisent les réseaux sociaux comme véhicule, certains dénoncent une forme de «slacktivisme», un mot valise composé des termes «slacker» qui signifie paresseux, et «activisme», utilisé pour désigner un engagement minimal dans le militantisme en ligne. Pour rappel, la campagne «All eyes on Rafah» a cumulé près de 50 millions de partages sur Instagram.