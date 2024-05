«Je suis cette sal*** de Meloni» : quand la présidente du Conseil des ministres italien met dans l'embarras un élu (vidéo)

Lors d’un déplacement à Naples, mardi 28 mai, dans le cadre de l’inauguration d’un complexe sportif à Caivano, Giorgia Meloni s’est adressé au président de la région de Campanie, Vincenzo De Luca, en lui disant : «Je suis cette sal*** de Meloni». Manière de recadrer l'irrespect de cet élu.

Des tensions ont été constatées mardi 28 mai, à Naples, lors de la visite de la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni dans le cadre de l’inauguration d’un centre sportif à Caivano.

À son arrivée, Giorgia Meloni a pris le temps de saluer les autorités locales présentes sur place. Parmi eux figurait le président de la région de Campanie, Vincenzo De Luca.

En se dirigeant vers ce dernier, Giorgia Meloni s’est adressée à lui d’une manière assez inhabituelle. «Présidente De Luca, quella stronza della Meloni», a-t-elle dit. Des propos que l’on peut traduire par «Je suis cette sal*** de Meloni» en français.

En déplacement, ce mardi, la PM italienne Giorgia Meloni a salué le président de la Région Campanie en se qualifiant de « salope », en référence à une insulte prononcée à son encontre dans la presse par ce dernier (@MaxTredan | Ansa).

