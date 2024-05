Un homme de 73 ans survit en mangeant de la neige pendant cinq jours après avoir chaviré en canoë

Un homme de 73 ans a passé cinq jours livré à lui-même dans la nature à la suite d’un accident de canoë dans une région reculée des États-Unis. Il dit avoir survécu en se nourrissant exclusivement de neige.

Il est un véritable miraculé. Thomas Gray, un Américain âgé de 73 ans, a bien cru que sa vie allait s’arrêter là. Le 18 mai dernier, celui-ci s’adonnait à du rafting (une descente de cours d’eau rapide) à bord de son canoë dans la région de l’Idaho, sur la Solmon River de Middle Fork, aux États-Unis. Seulement, un mauvais mouvement l’a éjecté de son embarcation, le blessant à la jambe au passage.

Après avoir repris ses esprits, l’homme s’est rendu compte que son canoë avait filé, ne lui laissant aucune chance de partir de cette zone reculée des terres américaines, a rapporté le média local East Idaho News. Fort heureusement, après cinq jours de survie en ne mangeant que de la neige, Thomas Gray a pu être sauvé.

Blessé à la jambe et sans aucune ressource, notre miraculé s’est tout de même accroché, ne voulant pas connaître le même sort que son frère décédé deux ans plus tôt dans des circonstances similaires. Au premier jour, Thomas est parvenu à trouver un abri, servant habituellement à un club motoneige, lui permettant d’avoir un toit pour passer la nuit.

Thomas Gray, 73, is lucky to be alive after flipping his raft on the Salmon River and becoming stranded in the wilderness. Incidentally, it was near the same spot that killed his brother two years ago. https://t.co/K9ceDatxZh

— East Idaho News (@EastIDNews) May 24, 2024