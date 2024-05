Titanic : tout savoir sur le «Triton», ce submersible qui pourrait être utilisé pour revisiter l’épave du paquebot

Dimanche 26 mai, Larry Connor, magnat de l’immobilier, avait expliqué qu’il prévoyait une expédition dans la zone où repose l’épave du célèbre Titanic à bord d’un sous-marin nommé Triton. Ce dernier serait capable de descendre jusqu’aux profondeurs de l’épave du paquebot «de manière répétée et sécurisée».

Moins d’un an après l’implosion du Titan, à la suite de laquelle Paul-Henri Nargeolet et quatre autres passagers ont perdu la vie, l'envie de retenter la découverte de l’épave du Titanic refait surface. Cette fois, c’est le magnat de l’immobilier, Larry Connor, qui porte ce nouveau projet.

Dans une interview accordée au Wall Street Journal, l’homme d’affaires a indiqué qu’il préparait déjà un tel voyage depuis plusieurs mois et qu’il s’apprête à plonger, avec le constructeur des sous-marins Triton, à bord d’un appareil qui vaut 20 millions de dollars : le Triton 4000/2 Abyssal Explorer.

Ce sous-marin est conçu pour deux personnes. Il est doté de grands évents, d'un profil de mise à l'eau rationalisé et de procédures de mise à l'eau simplifiées. Comme l’explique le constructeur sur son site internet, cela permet de «passer le minimum de temps en surface avant de plonger et de se mettre au travail».

Un submersible «précis» et «sécurisé»

«Une fois sous la surface, la forme hydrodynamique du submersible -ailes repliées- accélère la descente jusqu'à 13.000 pieds», soit à plus de 3.900 mètres. «Le voyage dure moins de deux heures, ce qui est nettement plus rapide que ce qui était possible auparavant», a ajouté le constructeur du submersible.

Hormis la rapidité, le Triton 4000/2 Abyssal Explorer est décrit comme étant très «précis», notamment à travers une fonction intégrée au submersible et appelée «Silent Glide». Celle-ci peut être activée lors de la montée et de la descente. Elle permet d’effectuer «des virages en douceur, parfaits pour les prises de vue cinématographiques ou pour suivre, sans les perturber, des animaux invertébrés en mouvement».

«Sans utiliser de propulseurs, l'Abyssal Explorer peut maintenir un cap fixe, suivre un objet ou même planer vers une cible pendant la descente», a écrit encore Triton Subs.

Mais qu’en est-il de la sécurité à bord du submersible ? En réalité, Triton 4000/2 Abyssal Explorer bénéficie des meilleurs niveaux de fiabilité et de sûreté. Il a été conçu «pour être l'un des submersibles les plus faciles à entretenir sur le terrain», et, par conséquent, résister à la pression dans les profondeurs de l’Atlantique.