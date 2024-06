Affaire Gabby Petito : la mère de la jeune femme a pardonné le petit ami et meurtrier de sa fille

Nicole Schmidt, la mère de Gabby Petito, une influenceuse tuée en août 2021 par son fiancé Brian Laundrie, a révélé lors d'une conférence avoir pardonné ce dernier.

Une révélation qui en a surpris plus d’un. Présente à la CrimeCon de Nashville, dans le Tennessee, Nicole Schmidt, mère de Gabby Petito, tuée en août 2021, a confié à une audience qu’elle avait pardonné au tueur de sa fille.

Gabby Petito’s mom forgives killer Brian Laundrie but calls out ‘evil’ Roberta: ‘You deserve to be forgotten’ https://t.co/FDnwAGNBHN pic.twitter.com/sBu7JcXNXI

— New York Post (@nypost) June 1, 2024