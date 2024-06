Allemagne : une responsable politique préconise de recruter 900.000 réservistes pour se préparer à une guerre avec la Russie

Dans une interview accordée au Funke Mediengruppe samedi, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, tête de liste du camp centriste aux élections européennes, a invité l'Allemagne à recruter 900.000 réservistes en cas d'une future guerre avec la Russie.

Face à la menace russe, Marie-Agnès Strack-Zimmermann, experte en défense du parti-libéral démocrate (FDP), réclame l'activation de 900.000 réservistes en Allemagne. «Poutine prépare son peuple à la guerre et le positionne contre l’Occident. Nous devons donc devenir capables de nous défendre le plus rapidement possible», a déclaré la présidente de la commission de défense du Parlement (Bundestag) aux journaux du groupe Funke Mediengruppe samedi.

«La Russie ne produit que des armes. Des manuels scolaires sont imprimés et présentent l’Allemagne comme un agresseur. Les enfants des écoles primaires sont formés au maniement des armes. Tout cela fait peur», a déclaré Strack-Zimmermann.

La député, dont le parti est un fervent partisan de l’augmentation du budget de la défense, a appelé à «activer les quelque 900.000 réservistes que nous avons en Allemagne». Ceux-ci devraient d’abord être enregistrés. La Bundeswehr (armée allemande) n’a pas enregistré les soldats ayant quitté le service actif depuis des décennies. «Si nous pouvions en recruter la moitié comme réservistes avec l'expertise correspondante, cela représenterait une somme incroyable.»

«L'attaque russe contre nous a déjà commencé»

Il y a quelques semaines, le président de l'association des réservistes, Patrick Sensburg, a également suggéré que l'état de santé et la disponibilité de tous les anciens membres de la Bundeswehr soient systématiquement enregistrés afin de cartographier systématiquement l’aptitude au déploiement des réservistes.

Les réservistes sont tous d’anciens militaires et soldats de longue date de la Bundeswehr. Toutefois, cela n'inclut pas les anciens soldats de l'Armée populaire de la RDA qui n'ont jamais servi dans la Bundeswehr après sa fin.

Critique à l'égard de la Russie, Marie-Agnes Strack-Zimmermann est l’une des trois têtes de liste du groupe centriste Renew, aux côtés de la Française Valérie Hayer et de l’Italien Sandro Gozi. «L'attaque russe contre nous a déjà commencé», a-t-elle déploré, faisant référence aux cyberattaques, à l'espionnage et aux mouvements de fuite délibérément déclenchés. «Nous devons être clairs sur le fait que la guerre en Ukraine nous affecte directement. Si Vladimir Poutine réussit, il poursuivra ses raids. Et lorsque Poutine estimera que le moment est venu, il attaquera également les pays baltes.»