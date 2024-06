Canada : une synagogue visée par une tentative d'incendie criminel à Vancouver

Un individu a tenté de mettre le feu à une synagogue de Vancouver, au Canada ce jeudi 30 mai. Le pays a connu plusieurs actes à caractère antisémite ces derniers jours.

Sur X, Justin Trudeau a déploré un «autre acte d'antisémitisme ignoble». Le Premier ministre canadien dénonçait ainsi la tentative d'incendie criminelle commise jeudi 30 mai à Vancouver. Une personne a tenté de mettre le feu à une synagogue, sans faire de blessé.

Dans un communiqué publié vendredi, la police locale a indiqué que les flammes n'ont pas «causé de dégâts matériels importants ni de blessures». Elles ont été éteintes «par les membres de la synagogue» avant d'avoir l'occasion de se propager.

Les premiers éléments de l'enquête montrent qu'une personne est venue verser un liquide inflammable sur la porte d'entrée du bâtiment, avant d'y mettre le feu. L'individu en question n'a pour l'heure pas été retrouvé mais, selon le Vancouver Citynews, la police analyse actuellement les images de vidéosurveillance.

WATCH: A Vancouver synagogue's front doors were lit on fire after prayer Thursday night. Police are investigating the incident as a possible hate crime. @KierJunos has more. https://t.co/4tq0zNmTIP

— CityNews Vancouver (@CityNewsVAN) June 1, 2024