Chine : les images impressionnantes de laveurs de vitres balayés par le vent

Une dizaine de laveurs de vitres, suspendus à 234 mètres de hauteur, ont vu leur vie défiler à Pékin, jeudi 30 mai, à cause de vents violents.

Le métier de laveur de vitre n'a rien d'évident. Ceci est d'autant plus vrai quand le vent se déchaîne. Jeudi 30 mai, à Pékin, en Chine, une dizaine de cordistes, suspendus à des cordes à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, ont bien failli perdre pied, en raison des vents violents touchant la région.

Think yourself lucky you're not a window cleaner on #Beijing 's CCTV tower. Here they were dangling on ropes swinging through the air this afternoon after a flash storm hit. #China

Des images impressionnantes, relayées par des médias chinois, montrent ces hommes, perchés à plus de 234 mètres de hauteur, descendant en rappel malgré les fortes rafales.

Les ouvriers travaillaient sur l'imposant siège de la Télévision centrale de Chine (CCTV), à Pékin, constitué de 51 étages, soit un peu plus que la tour Montparnasse à Paris. Aucune victime n'est à déplorer mais les images font froid dans le dos.

La tempête a provoqué la chute de plusieurs arbres dans la capitale chinoise et entraîné de nombreux dégâts, à en croire les informations fournies par le correspondant de la BBC en Chine, Stephen McDonell.

A Windy Day in #Beijing. Do you think this is normal?





Video 1: Today in Beijing, the wind is so strong that pedestrians were blown to the ground.





Video 2: Many poplar trees were blown down at Tsinghua University.





Video 3: The unlucky @CCTV building facade maintenance…

