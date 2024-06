Israël-Hamas : Joe Biden appelle le Hamas à accepter le nouvel accord «global» de cessez-le-feu proposé par l'état hébreu

Joe Biden a annoncé vendredi qu'Israël avait présenté une feuille de route vers un cessez-le-feu dans le conflit qui l'oppose au Hamas. Il appelle ce dernier à a accepter le plan israélien pour une fin de la guerre à Gaza.

Vers une fin de la guerre ? «Il est temps que cette guerre se termine», s’est exclamé Joe Biden vendredi 31 mai depuis la Maison Blanche. Il a appelé le Hamas à accepter un plan en trois temps vers la fin de la guerre à Gaza proposé par Israël, reposant sur un cessez-le-feu temporaire, accompagné d'une libération des otages.

Dans une allocution depuis la Maison Blanche, le président américain a estimé que cette feuille de route, qui a, selon ses mots, été soumise au Hamas via le Qatar, était une opportunité à ne pas «laisser passer». Joe Biden a réclamé un cessez-le-feu total, avec un retrait des troupes israéliennes des «zones habitées de Gaza», pour une durée de six semaines.

L'arrêt des combats, toujours selon le président démocrate, devrait s’accompagner de la libération de certains otages israéliens, en priorité les femmes et les malades, et de la remise en liberté de l'autre côté de prisonniers palestiniens.

Vers un cessez-le-feu permanent

Ce cessez-le-feu temporaire pourrait devenir «permanent» si le mouvement palestinien «respecte ses engagements», a prévenu Joe Biden, en invitant le Hamas à «accepter» la proposition d'accord. La phase suivante du plan comprendrait notamment la libération de l’intégralité des otages encore détenus à Gaza. Il a exhorté le gouvernement israélien à résister aux «pressions» des partisans d'un conflit «sans fin».

Il a ensuite évoqué un grand programme de reconstruction à Gaza où les civils vivent aujourd'hui «un enfer», ainsi que du droit des Palestiniens à «l'auto-détermination», selon ses mots.

Joe Biden n’avait jusqu’ici jamais proposé de plan aussi concret. Il a ainsi parlé d'un «moment décisif», tout en reconnaissant que «rien ne serait simple». Jeudi 30 mai, le Hamas avait ouvert la porte à une trêve dans la bande de Gaza qui inclurait un «accord global sur un échange» de prisonniers, mais uniquement si l'armée israélienne arrêtait ses bombardements.

La réponse d'israël

En réponse au président américain, Israël a averti vendredi 31 mai que seul l’anéantissement du Hamas pourrait mettre fin à la guerre à Gaza.

«Le gouvernement israélien est uni dans son désir de ramener nos otages aussi vite que possible, le Premier ministre a autorisé l'équipe de négociations à présenter un plan pour atteindre cet objectif, tout en insistant sur le fait que la guerre ne s'arrêtera pas tant que tous ses buts ne sont pas atteints» a indiqué le bureau de Benjamin Netanyahou via un communiqué. «Ceci comprend le retour de tous nos otages et l'élimination des capacités militaires et gouvernementales du Hamas», a-t-il ajouté.

De leur côté, les chefs parlementaires républicains et démocrates ont invité Benjamin Netanyahou à venir s'exprimer devant le Congrès américain.

«Nous sommes avec l'État d'Israël dans sa lutte contre le terrorisme, notamment en ce moment où le Hamas retient toujours captifs des citoyens américains et israéliens et que ses chefs mettent en danger la stabilité régionale», ont déclaré les quatre leaders parlementaires de la Chambre et du Sénat.