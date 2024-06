Mexique : l’ambassadeur du Royaume-Uni vise deux personnes avec un fusil pour s’amuser, il est évincé de son poste

Au Mexique, l’ambassadeur du Royaume-Uni a perdu son poste après s’être amusé avec un fusil dans une voiture transportant des collaborateurs. Il exerçait ses fonctions depuis 2021.

Une plaisanterie qui ne passe pas. Jon Benjamin a été évincé de son poste d’ambassadeur du Royaume-Uni au Mexique, a rapporté vendredi 31 mai dernier le Financial Times. Et pour cause, l’homme s’est amusé avec un fusil en pointant avec deux de ses collaborateurs. La scène a eu lieu en avril dernier. «Nous sommes conscients de cet incident et nous avons pris les mesures appropriées», a indiqué dans un communiqué le ministère britannique des Affaires étrangères. Jon Benjamin a été l'ambassadeur du Royaume Uni au Mexique entre 2021 et 2024.

La scène filmée et publiée sur X

Sur une vidéo de cinq secondes publiée sur X par de nombreux médias et personnalités, on aperçoit le diplomate assis côté passager à l’avant du véhicule se retournant et pointant avec une arme semi-automatique les deux personnes assises dernière. Les faits se sont déroulés à l’occasion d’une visite officielle en avril dans les états du Durango et du Sinaloa (nord-est), où de violents cartels menacent le Mexique, d'après le Financial Times.

British Ambassador to Mexico, Jon Benjamin, points a semi automatic weapon at concerned Mexican staff member.





He's now been removed from his position. pic.twitter.com/MXp5hXjbIK — Clash Report (@clashreport) June 1, 2024

Près de 30.000 homicides sont enregistrés chaque année au Mexique dont trois quarts sont les conséquences de règlement de comptes entre des cartels de la drogue ou des gangs de la délinquance organisée.