Attaque au couteau en Allemagne : le policier grièvement blessé par l'assaillant a succombé à ses blessures

Le policier de 29 ans, blessé durant l'attaque au couteau perpétré ce vendredi à Mannheim (Allemagne), est décédé ce dimanche, a annoncé le parquet de la ville. L'assaillant, un Afghan de 25 ans, avait blessé cinq autres personnes.

Un véritable drame. Ce dimanche 2 juin, les autorités allemandes ont annoncé le décès d'un policier de 29 ans, grièvement blessé durant l'attaque au couteau perpétré à Mannheim (Allemagne), ce vendredi.

Cet agent «a été opéré en urgence à plusieurs reprises et plongé dans un coma artificiel mais a fini par succomber», ont précisé le parquet et la police de la ville dans un communiqué commun.

Der Polizist von #Mannheim hat einen Namen. Rouven L. Es gibt kaum Hoffnung für ihn. Eine Herz-Lungenmaschine hält ihn noch am Leben. Aber ich hoffe sehr, dass ein Wunder geschieht. Für ihn & seine Angehörigen. Er ist erst Ende 20. Es hätte nie so weit kommen müssen/dürfen. Es… pic.twitter.com/eTsg5NjyXJ — Manaf Hassan (@manaf12hassan) June 2, 2024

Pour rappel, cette attaque s'était déroulée à l'occasion d'un rassemblement organisé par un mouvement anti-Islam. Qualifié d'«attentat» par le chancelier Olaf Scholz, cet acte violent avait également blessé cinq autres personnes.

L'assaillant n'a toujours pas pu être interrogé

Le policier de 29 ans a succombé à plusieurs coups de couteau à la tête alors qu'il tentait de s'interposer face à lui. C'est un de ses confrères qui a tenté de le sauver en tirant sur l'agresseur, en vain.

L'assaillant est un homme de 25 ans né en Afghanistan et installé en Allemagne depuis 2014. Blessé par balles par les forces de l'ordre pour le neutraliser, il n'a pas encore pu être interrogé par les enquêteurs, qui n'ont pas encore assez d'indices pour déterminer ses motivations avec certitude. Mais la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, avait évoqué la piste islamiste.

«La mort du jeune policier me touche beaucoup et ce qui se passe dans notre pays me met en colère», a quant à lui réagi le ministre des Finances, Christian Lindner. Avant d'ajouter : «Nous devons nous défendre avec détermination contre le terrorisme islamiste, nous allons aussi renforcer les services de sécurité, il faut en finir avec une tolérance mal placée».