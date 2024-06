Etats-Unis : une femme, jugée pour avoir volé et conduit nue une voiture de police avant de renverser un officier, acquittée

Jugée cette semaine pour des faits survenus en juin 2022, où elle s’était violemment disputée avec un policier qui l’avait retrouvée fesses et poitrine à l’air, avant de s'emparer du véhicule de l'agent pour lui rouler dessus, une Américaine a été déclarée non coupable.

Elle reste libre mais sera obligée de suivre des soins. Whitney Temple, une Américaine de 30 ans a été jugée mercredi 29 mai par le tribunal du comté de Cook (Illinois) pour des faits datés du 13 juin 2022.

Selon le récit de CBS, elle était visée par plusieurs charges dont tentative de meurtre et vol de véhicule.

Ce jour-là, Whitney Temple avait été interpellée par un officier nommé Edward Poppish, qui l’avait retrouvée poitrine et fesses à l’air dans une rue de Chicago.

Le ton était très vite monté entre eux, et lorsque le policier était sorti de son véhicule pendant l’accrochage, la trentenaire en avait tout bonnement profité pour s’y introduire et en prendre le contrôle, alors que l’agent était encore accroché à la fenêtre de la portière.

NEW: Judge finds woman not guilty by reason of insanity after she stole a Chicago cop’s police car and dragged officer down the street.





Excuse me?





Whitney Temple will have to complete a treatment plan instead of serving prison time due to Judge Tyria Walton's ruling.





A… pic.twitter.com/Pu02Zlz27j

— Dutch Burke (@DutchBurke) May 30, 2024