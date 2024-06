Portugal : deux avions se percutent lors d'un show aérien, l'un des pilotes tué (vidéo)

Deux avions se sont heurtés ce dimanche 2 juin lors d'une parade aérienne organisée à Beja, dans le sud du Portugal. Le pilote d'un des deux appareils est mort, et l'autre blessé.

Un accident dramatique. Deux avions sont entrés en collision ce dimanche à l'aéroport de Beja, dans le sud du Portugal, causant la mort d'un pilote et des blessures chez l'autre, lors d'une démonstration, ont annoncé les autorités du pays.

Sur une vidéo amateure publiée et partagée sur les réseaux sociaux, on aperçoit l'un des deux appareils perdre de l'altitude, revenir au niveau des cinq autres avions, et percuter l'un d'entre eux.

Deux avions Yakovlev Yak-52 de l'équipe hispano-portugaise Yakstars sont entrés en collision lors du salon aéronautique de Beja, au Portugal.





▫️Un avion s'est écrasé, tuant le pilote. pic.twitter.com/Flht3ZrpZm — air plus news (@airplusnews) June 2, 2024

La victime, une «personne de nationalité espagnole» est décédée alors que l'autre pilote, celui-ci Portugais, a été légèrement blessé, a ajouté une porte-parole de l'armée de l'air chez nos confrères de l'Agence France-Presse. Ce dernier a tout de même reçu des «soins d'urgence» avant d'être transféré à l'hôpital de Beja.

Les deux pilotes appartenaient à une patrouille de voltigeurs nommée «Yak Stars», de nationalités espagnole et portugaise.

«Ce devait être un moment de loisir, de rencontre et de joie partagée, et c'est devenu un moment de douleur», a regretté le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, à la suite de cet accident mortel.