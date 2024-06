YouTube : la chaîne de MrBeast devient la plus suivie au monde

Le youtubeur américain MrBeast est devenu le créateur de contenu a comptabiliser le plus d'abonnés sur sa chaîne, recevant d'ailleurs les félicitations du PDG de X et Tesla, Elon Musk.

Des chiffres stratosphériques. Le youtubeur américain MrBeast est devenu, dans la nuit de samedi à dimanche, le créateur de contenu a rassemblé le plus d'abonnés sur sa chaîne, avec plus de 266 millions de fidèles, dépassant T-Series, un compte indien diffusant des clips vidéos de musique traditionnelle.

D'ailleurs, à en croire les statistiques communiquées par Social Blade, MrBeast, connu pour ses vidéos mêlant défis loufoques tels que «survivre sur une île pendant 7 jours», ou encore certains contenus visant à offrir des sommes colossales d'argent à des abonnés, a accueilli plus d'un million d'abonnés en moins de 24h.

After 6 years we have finally avenged Pewdiepie pic.twitter.com/V1znbyqw27

— MrBeast (@MrBeast) June 2, 2024