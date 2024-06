Élection de Claudia Sheinbaum au Mexique : ces 5 autres femmes qui ont été les premières à gouverner leur pays

Ce dimanche 2 juin, Claudia Sheinbaum, candidate de gauche, est devenue la première présidente du Mexique. Dans le monde, seulement 7% des dirigeants politiques sont des dirigeantes.

Elle est entrée dans l’histoire. Ce dimanche 2 juin, Claudia Sheinbaum, candidate de gauche, a remporté la présidentielle mexicaine. En succédant à Andres Manuel Lopez Obrador, elle est ainsi devenue la première de son pays à occuper cette fonction.

Selon les chiffres de l’Observatoire des inégalités publiés en novembre 2022, les femmes représentent seulement 6% et 7% des dirigeants politiques dans le monde.

Avant Claudia Sheinbaum et dans l'histoire récente, seules cinq autre femmes ont réussi à accéder aux plus hautes fonctions.

Giorgia Meloni (Italie)

«Dieu, patrie, famille» était la devise de Giorgia Meloni au moment de son élection à la tête de l’Italie en octobre 2022. Son programme ? Fermer les frontières pour protéger le pays des clochers de «l'islamisation», réduire les naturalisations ou encore lutter contre les «lobbys LGBT» et «l'hiver démographique» du pays.

À quelques jours du scrutin des européennes, Giorgia Meloni entend «construire un gouvernement de droite en Europe également et renvoyer définitivement dans l'opposition la gauche qui a fait tant de mal à notre continent au cours de toutes ces années». Elle s’était également montrée déterminée à renégocier les traités européens pour que Rome obtienne plus de liberté.

Née dans la capitale italienne le 15 janvier 1977, Giorgia Meloni affirme son militantisme depuis l’âge de 15 ans. Alors que la souveraineté de son pays est l’un de ses fers de lance, elle dénonce l'invasion de l'Ukraine par la Russie dès le premier jour.

Tsai Ing-wen (Taïwan)

Tsai Ing-wen remporte la présidence taïwanaise à deux reprises (en 2016 et en 2020) avec son parti, le Parti démocrate progressiste (DPP). Grande admiratrice de Margareth Thatcher et d’Angela Merkel – elles-mêmes premières femmes à prendre respectivement les rênes du Royaume-Uni et de l’Allemagne -, cette avocate aux origines modestes est non seulement la première femme élue chef d’État de Taïwan, mais aussi la première femme élue démocratiquement présidente d'un pays asiatique.

Discrète et timide, elle est pourtant surnommée par certains la «bête noire» de Xi Jinping en référence à son refus du principe «un pays, deux systèmes» voulu par Pékin. Au cours de son double mandat, la dirigeante est parvenue à affirmer l’identité de Taïwan sur la scène internationale et à mettre les droits humains au centre de sa politique. En quittant ses fonctions le 20 mai dernier, Tsai Ing-wen était considérée comme la plus grande présidente de l’histoire contemporaine de l’île.

Sahle-Work Zewde (Ethiopie)

La seule présidente du continent africain en activité. À 74 ans, Sahle-Work Zewde est à la tête de l’Ethiopie depuis plus de cinq ans. Elle avait été élue à l’unanimité par le Parlement après la démission de son prédécesseur Mulatu Teshome. Si la fonction de chef de l'Etat en Ethiopie est honorifique, elle n’en reste pas moins symbolique.

Diplomate de carrière, Sahle-Work Zewde a auparavant occupé le poste de représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres auprès de l'Union africaine (UA). Francophone, la femme politique a vécu en France pendant plus d’une décennie. Entre 1989 et 2006, elle était ambassadrice d’Éthiopie à Paris, Dakar et Djibouti.

Dilma Rousseff (Brésil)

Élue au second tour de l'élection présidentielle en octobre 2010, Dilma Rousseff devient la première femme à diriger la sixième économie du monde (à l’époque). Malgré les mouvements contestataires en hausse en raison de la corruption, elle avait réussi à conserver son poste et avait rempilé pour un deuxième mandat en 2014.

Un an plus tard, Dilma Rousseff avait été accusée d'avoir manipulé les comptes publics. Elle avait alors été suspendue de ses fonctions, puis destituée en 2016.

Hilda Heine (Îles Marshall)

Depuis 2016, cet État insulaire d'Océanie situé en Micronésie est dirigé par Hilda Heine. Première personne de son pays à obtenir un doctorat, première dirigeante des Îles Marshall, première femme présidente de toute la Micronésie, à 73 ans, Hilda Heine a tout d'une pionnière.

Réélue présidente par le Parlement le 2 janvier 2024, elle œuvre largement pour une amélioration du système éducatif et des services de santé de son pays. Elle s’engage aussi pour protéger l’environnement et favoriser le développement durable.