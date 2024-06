Gaza : quelle est cette alternative au Hamas qu’Israël est en train de «préparer» ?

Ce dimanche 2 juin, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a fait savoir qu’Israël est en train de «préparer une alternative» au Hamas à Gaza après la guerre. Des déclarations qui surviennent au moment où un cessez-le-feu dans l’enclave est négocié.

Alors que les médiateurs qataris, américains et égyptiens exhortent Israël et le mouvement islamiste Hamas à finaliser l’accord de cessez-le-feu à Gaza sur la base des principes énoncés par le président Joe Biden, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a indiqué qu’une «alternative au gouvernement» dans cette enclave est en train d’être «préparée».

«Alors que nous menons nos importantes actions militaires, le ministère de la Défense prépare simultanément une alternative de gouvernement au Hamas», a déclaré Yoav Gallant, ce dimanche 2 juin, selon un communiqué diffusé par son ministère.

Lors d'une rencontre avec des troupes près de la frontière avec Gaza, le ministre israélien de la Défense a décrit un «cadre» comprenant «d'isoler des zones» de Gaza de la présence de combattants du Hamas et «d'introduire d'autres forces qui permettront d'établir la formation d'une alternative de pouvoir» au mouvement islamiste.

Le 15 mai, Yoav Gallant s'était opposé frontalement au Premier ministre Benjamin Netanyahou qui estimait vaine toute discussion sur l'avenir de ce territoire palestinien avant que le Hamas ne soit anéanti.

«J'appelle le Premier ministre Benjamin Netanyahou à (...) déclarer qu'Israël ne mettra pas en place un contrôle civil sur la bande de Gaza (...) pas en place une direction militaire dans la bande de Gaza et qu'une alternative de pouvoir au Hamas va être préparée immédiatement», avait-il ajouté.

Pour rappel, le mouvement islamiste du Hamas, qui a déclenché le 7 octobre une attaque en Israël entraînant la mort de plus de 1.100 personnes majoritairement des civils et ayant pris en otage 252 Israéliens, s’est emparé par la force, le 14 juin 2007, du pouvoir dans la bande de Gaza au terme d’une semaine d’affrontements meurtriers avec son principal opposant, le Fatah.

La prise du pouvoir du Hamas à Gaza est survenue plus d’un an après sa victoire aux législatives, le 25 janvier 2006 et a forcé le Fatah à quitter l'enclave vers la Cisjordanie. Au cours de l'année 2006 déjà, 320 Palestiniens ont été tués lors des violences entre les deux mouvements.