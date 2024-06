Mexique : tout savoir sur Claudia Sheinbaum, élue première femme présidente de l'histoire du pays

Ce dimanche 2 juin, Claudia Sheinbaum, la candidate de gauche et successeure du président sortant Andres Manuel Lopez Obrador, a remporté l'élection présidentielle au Mexique. Elle a obtenu 57,8% des voix, selon une enquête à la sortie des urnes.

Un moment historique. Claudia Sheinbaum, candidate de la gauche et héritière du président sortant Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO), a remporté l'élection présidentielle au Mexique. Elle devient ainsi la première femme présidente de l'histoire du pays.

Selon une enquête de sortie des urnes de l'institut Enkoll, elle a remporté le scrutin avec 57,8% des voix contre 29,1% pour l'ex-sénatrice de centre-droit Xochitl Galvez.

En trois mois de campagne, elle a régulièrement devancé de 17 points en moyenne sa rivale, soutenue par une coalition de trois partis.

Une petite-fille de réfugiés juifs

Née en 1962 à Mexico, Claudia Sheinbaum, 61 ans, est la petite-fille de réfugiés juifs de Bulgarie et de Lituanie qui avaient quitté leurs pays pour fuir «la persécution nazie».

«Je viens d'une famille juive et je suis fière de mes grands-parents et de mes parents», écrivait-elle le 12 janvier 2009 dans le journal la Jornada pour dire son «horreur des images des bombardements d'Israël à Gaza» lors d'une précédente opération militaire.

Un parcours scientifique

Claudia Sheinbaum a obtenu, dans les années 1980 un master en ingénierie énergétique à l’Université autonome nationale du Mexique (UNAM).

La candidate à la présidence a complété son parcours par un séjour académique en Californie, lui permettant de maîtriser l’anglais, à contrario du président sortant, très peu concerné par les questions internationales.

Un regard porté sur l’environnement

Claudia Sheinbaum a fait son entrée en politique avec le président actuel Andres Manuel Lopez Obrador, maire de Mexico entre 2000 et 2006.

Il lui a confié le portefeuille de l'environnement, stratégique dans la mégapole aux neuf millions d'habitants (en 2023).

La jeune élue est à l'origine de la construction du second étage du «périphérique» visant à désengorger l'une des autoroutes urbaines qui traversent Mexico.

Face aux critiques, Claudia Sheinbaum a également lancé les couloirs de bus et des pistes cyclables.

Une maire de Mexico face aux catastrophes

A la suite de la prise de pouvoir d’AMLO, Claudia Sheinbaum a pris la suite de son mentor en tant que gouverneure de la ville de Mexico. De 2018 à 2023, elle a dû gérer l'effondrement d'un pont aérien au passage du métro dans le sud de la ville le 3 mai 2021, qui a fait 26 morts et 80 blessés.

Lors de cet événement, elle a défendu ses équipes et négocié avec les constructeurs de la ligne, une entreprise du milliardaire Carlos Slim, l'indemnisation des victimes, en évitant les procès.

Claudia Sheinbaum a également tenté de gérer en scientifique et sans mesure coercitive la pandémie de Covid-19 dans la capitale, qui a enregistré le plus fort taux de décès pour 100.000 habitants (442,1) dans tout le pays, l'un des plus touchés au monde.