Roumanie : un individu lance un cocktail Molotov contre l'ambassade d'Israël

Selon les autorités locales, un individu de 34 ans a jeté un objet enflammé contre le bâtiment. À ce stade, ce geste ne serait pas lié au conflit opposant l’État hébreu à la Palestine.

«Un homme se comportant de manière suspecte a tenté de causer des dégâts au bâtiment avec un cocktail Molotov et a menacé de s'immoler par le feu», selon un porte-parole des services de renseignements. Ce lundi 3 juin, les autorités roumaines ont annoncé qu’un homme de 34 ans avait jeté un objet enflammé contre l’ambassade d’Israël.

L’individu a immédiatement été appréhendé par la police et l’incendie a été maîtrisé, «aucun dégât matériel important» n’est à déplorer. Placé en garde à vue, l’individu serait de nationalité syrienne selon les médias.

Il aurait commis ce geste «pour des raisons personnelles, il était apparemment mécontent de n'avoir pas obtenu de visa», a déclaré le porte-parole de la police Georgian Dragan, cité par la chaîne Digi24. Une motivation qui écarte tout lien avec le conflit israélo-palestinien.

«Soyez assurés que nous sommes en sécurité, tout va bien. Nous continuerons à œuvrer pour de bonnes relations entre Israël et la Roumanie», a déclaré Reuven Azar l’ambassadeur israélien.

I’d like to thank the Security and Police forces of Romania for apprehending the violent extremist that threw a Molotov Cocktail near the embassy of Israel.



We will never surrender to terrorists! pic.twitter.com/RyEsO960Ca

—Reuven Azar (@ReuvenAzar) June 3, 2024