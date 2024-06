Voici la meilleure station balnéaire en Europe, selon ce célèbre concours

Chaque année, les World Travel Awards récompensent les meilleures destinations mondiales et continentales, dans différentes catégories. A quelques semaines des vacances d'été, le jury a tranché quant à la plus belle destination balnéaire d'Europe. Ça fait rêver.

Une destination pour en prendre plein les yeux. Les World Travel Awards ont rendu leur verdict et leurs lauréats auront un argument de plus d'accueillir des touristes cet été. L'un des nombreux titre concernait la plus belle station balnéaire du vieux continent et la concurrence y était rude.

Huit nommés pour la catégorie «meilleure station balnéaire européenne» pour huit spots méditerranéens. Cannes (France), Corfu (Grèce), Costa Navarino (Grèce), Majorque (Espagne), Marbella (Espagne), l'île de la Sardaigne (Italie), l'Algarve (Portugal) et Porto Santo (Madère, Portugal) se disputaient ce titre honorifique.

The island of Porto Santo was voted the Europe's Leading Beach Destination 2024 by the World Travel Awards.





It is the first time that travelers from all over the World have given Porto Santo this distinction.https://t.co/MFTyvkeGFZ pic.twitter.com/lNdcpUBdyW

— Madeira Rural (@madeirarural) May 31, 2024