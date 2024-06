Elections européennes 2024 : quels sont les pays qui vont voter avant le 9 juin ?

Pour voter aux européennes, les Français sont attendus aux urnes le dimanche 9 juin. Cependant, d'autres pays anticiperont ce vote de plusieurs jours. Les Pays-Bas, qui ouvriront le bal, commenceront ainsi dès le jeudi 6 juin.

Des électeurs pas totalement au diapason. Alors que quelque 360 millions d’Européens sont attendus dans les bureaux de vote au début du mois de juin dans le cadre des élections européennes, tous ne se rendront pas aux urnes le même jour, même si la majorité se prononcera le dimanche 9 juin.

Des coutumes et habitudes locales sont souvent en cause. Ainsi, aux Pays-Bas, la tradition est normalement de voter en semaine, plus particulièrement le mercredi. Le week-end étant dédié au repos et au culte, le gouvernement refuse d'organiser les scrutins lors des deux derniers jours de la semaine.

En général, les votes ont lieu en milieu de semaine car les enfants ne vont pas à l'école, ce qui permet de les transformer en bureau de vote. Sauf que pour les élections européennes, les Néerlandais ne peuvent tout simplement pas organiser le vote le mercredi : l'acte du Parlement européen explicite que le vote doit avoir lieu entre le jeudi et le dimanche de la période consacrée au vote.

Certains Français voteront le 8 juin

Le vendredi 7 juin, ce sera surtout au tour des Irlandais et des Tchèques de se rendre aux urnes. Pour l'anecdote, en Irlande, l'année 2016 est toujours dans les mémoires. De nombreux amateurs de sport avaient raté les élections générale (l'Assemblée irlandaise) à cause du match opposant l'Irlande et l'Angleterre dans le tournoi des six nations, le même jour.

Les Tchèques, de leur côté, voteront sur deux jours : du vendredi 7 au samedi 8 juin. Il s'agit encore d'une tradition locale : que ce soit une élection présidentielle, législative ou européenne, le scrutin est toujours sur deux jours en Tchéquie. L'objectif ? Lutter contre l'abstention, malgré le coût plus élevé de l'organisation.

Une habitude que partage notamment l'Italie, qui propose toujours à ses citoyens de voter sur un jour et demi. Cette élection européenne ne fera d'ailleurs pas exception : les Transalpins sont attendus aux urnes les samedi 8 et dimanche 9 juin.

Ce même samedi 8, certains Français vivant hors de Métropole pourront également aller voter : les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie française et les Français vivant sur le continent américain. Des pays comme la Lettonie, Malte et la Slovaquie organiseront aussi leur scrutin le samedi.