Etats-Unis : à 6 ans, il enchaîne les pitreries pendant le discours de son père qui défend Donald Trump, la vidéo devient virale

Lors d’une allocution, le représentant républicain John W. Rose a fustigé la condamnation de Donald Trump au pénal. Au grand dam de l’homme politique, ses mots ont rapidement été éclipsés par les pitreries de son fils de 6 ans, qui ont amusé les internautes.

«Il devrait prendre la place de son père», a ironisé un téléspectateur. Tout juste rentré de vacances, le représentant républicain John W. Rose a fait partie des premiers à s’exprimer au Congrès ce lundi. Alors qu’il utilisait ses cinq minutes de temps de parole pour critiquer la condamnation de Donald Trump au pénal, son fils de 6 ans assis dans les gradins derrière lui en a profité pour faire le pitre.

Filmée, son attitude désinvolte est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. «Cet enfant est probablement plus civilisé que la plupart des membres du Congrès», a commenté une femme sur X. «Il fait les mêmes têtes que moi quand je regarde un discours au Congrès», s’est amusé un autre internaute.

Alors que John W. Rose s’alignait sur les déclarations des républicains lors de leurs apparitions à la télévision et sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi la condamnation de Donald Trump à New York pour 34 chefs d'accusation, son fils Guy, âgé de 6 ans, enchaînait grimaces et sourires espiègles à son insu.

Un moment mémorable

«Je me tiens devant vous aujourd'hui pour parler du terrible événement survenu dans notre pays il y a quatre jours», a d’abord déclaré l’élu du Tennessee.

«L'utilisation du système judiciaire pour engager une poursuite politique et maintenant la condamnation d'un candidat d'un parti politique majeur à la présidence (...) devrait gravement inquiéter chaque membre de cette institution, ainsi que chaque Américain», a-t-il ajouté alors que son fils assis derrière lui cherchait les caméras de C-SPAN, la chaîne destinée à couvrir les interventions gouvernementales en continu.

«En tant qu'avocat, je peux vous dire que le 30 mai sera l'une des dates les plus tristement célèbres de l'histoire américaine», a poursuivi John W. Rose déterminé au micro, toujours ignorant des malices de son enfant.

Fin mai, Donald Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation à New York, notamment pour la falsification comptable des paiements à l'ancienne actrice de films X Stormy Daniels. L’ancien président risque jusqu'à quatre ans de prison ferme ainsi qu’une amende. Cependant, une peine de prison avec sursis probatoire, voire des travaux d'intérêt général pourraient être prononcés par le juge.