États-Unis : Joe Biden qualifie Donald Trump de «délinquant» après sa condamnation au pénal

Réagissant à la récente condamnation de Donald Trump au pénal dans l'affaire Stormy Daniels, Joe Biden l'a qualifié pour la première fois de «délinquant». Il lui reproche aussi de dénigrer le système judiciaire américain.

Pour Joe Biden, la campagne pour la présidentielle américaine est «entrée en terrain inconnu» avec la condamnation de Donald Trump par la justice new-yorkaise. Lors d'une soirée de levée de fonds dans le Connecticut ce lundi 3 juin, le président démocrate a regretté que «pour la première fois dans l'histoire américaine, un ex-président qui est un délinquant condamné par la justice se présente à la présidence».

Joe Biden désapprouve également la ligne de défense de Donald Trump qui, depuis son verdict de culpabilité, ne cesse d'affirmer que le procès a été truqué, sans en apporter la moindre preuve. Il a promis de «faire appel de cette arnaque» une fois la peine prononcée, le 11 juillet.

«Son offensive tous azimuts sur le système judiciaire américain est encore plus néfaste, a déclaré Joe Biden. «Quelque chose s'est brisé dans ce gars-là pour de vrai» après sa défaite à la dernière présidentielle, «ça le rend littéralement fou».

I’ll be damned if I let Donald Trump drag America down to his level. pic.twitter.com/F9pNvINhdX

— Joe Biden (@JoeBiden) June 2, 2024